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Мурманская область. Арктика (16+)19.01.24 17:30

Продлён приём заявок предпринимателей на конкурс отечественных брендов «Знай наших»

Организаторы всероссийского конкурса растущих брендов «Знай наших» продлили срок подачи заявок до 31 января включительно.

Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса, которые успешно работают в своем регионе и демонстрируют устойчивые темпы роста с высокой степенью локализацией производства в родном регионе – не менее 30%.

Конкурс проводится во второй раз и обещает стать еще более масштабным: в этот раз расширено количество номинаций, ожидается большее количество участников, анонсированы новые меры поддержки и формы поощрения победителей. К участию приглашены не только новые заявители, но и те, кто подавал документы в первом сезоне «Знай наших», но не вошел в число победителей.

Помимо пяти основных номинаций – «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ», «Высокие технологии», объявлены 15 отраслевых и 4 специальных номинации, которые учредили партнеры конкурса. Среди них – «Красота и здоровье», «Анимация», «Спорт», «Алкогольная продукция», «Инклюзия», «Самая смелая идея». Также расширилась партнерская сеть конкурса, среди новых участников проекта — «Zasport», «NovikovGroup», «VK Cloud», «Роспатент», «Simple» и др.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, победители получат различные меры поддержки, в их числе – обучение персонала, продвижение на маркетплейсах и реклама в различных каналах: в интернете, на ТВ, наружная реклама.

Участие в конкурсе бесплатное.

Победители будут определены в конце февраля на основании консолидированной экспертной оценки жюри, в состав которого входят представители партнеров конкурса, регионов РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Подать заявку и узнать более подробную информацию можно на официальном сайте проекта: https://идея.росконгресс.рф/brand.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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