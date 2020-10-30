Продлён срок действия справок, подтверждающих право региональных льготников на приобретение единого социального проездного билета

Справки, выданные центрами социальной поддержки населения региональным льготникам в период с 1 октября 2019 года по 9 апреля 2020 года действительны по 31 марта 2021 года. Прежний срок их действия, который заканчивался 31 декабря, продлен – это упростит оформление единых социальных проездных билетов на общественный транспорт.

«В таких документах нуждается примерно 21 тысяча человек в регионе. Все они относятся к группе риска по возрасту. Благодаря тому, что срок действия справок продлён, им не придётся лишний раз обращаться в социальные учреждения. Многим это поможет в более простом режиме оформить электронный проездной», – прокомментировала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с июня 2020 года в Мурманской области внедрена автоматизированная система оплаты проезда на городском и пригородном транспорте. Льготники получают специальные пластиковые транспортные карты, заявления на которые подаются в МФЦ. Пока карты нового образца оформили не все, продолжают действовать традиционные бумажные проездные – они действительны при предъявлении актуальных справок.

«К нам стали чаще обращаться граждане, которые получили справки до 1 октября 2019 года. В силу разных жизненных обстоятельств, например, длительного отсутствия в области, они не имели возможности продлить справки на новый период. До получения транспортной карты они не могут реализовать право на льготный проезд и приобрести единый социальный проездной в традиционном бумажном варианте. Кроме того, в сентябре – ноябре 2020 года заканчивается срок действия справок, выданных с апреля по июнь, то есть до срока введения нового механизма оплаты проезда. Чтобы создать равные условия для реализации права на льготный проезд, мы увеличили период выдачи справок, подпавших под автоматическое продление», – пояснил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.