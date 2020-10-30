Со 2 октября в Мурманской области приостанавливается планова диспансеризация северянВ Мурманской области продолжают работать дополнительные сервисы по вопросам коронавирусной инфекции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.10.20 08:15

Продлён срок действия справок, подтверждающих право региональных льготников на приобретение единого социального проездного билета

Справки, выданные центрами социальной поддержки населения региональным льготникам в период с 1 октября 2019 года по 9 апреля 2020 года действительны по 31 марта 2021 года. Прежний срок их действия, который заканчивался 31 декабря, продлен – это упростит оформление единых социальных проездных билетов на общественный транспорт.

«В таких документах нуждается примерно 21 тысяча человек в регионе. Все они относятся к группе риска по возрасту. Благодаря тому, что срок действия справок продлён, им не придётся лишний раз обращаться в социальные учреждения. Многим это поможет в более простом режиме оформить электронный проездной», – прокомментировала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  с июня 2020 года в Мурманской области внедрена автоматизированная система оплаты проезда на городском и пригородном транспорте. Льготники получают специальные пластиковые транспортные карты, заявления на которые подаются в МФЦ. Пока карты нового образца оформили не все, продолжают действовать традиционные бумажные проездные – они действительны при предъявлении актуальных справок.

«К нам стали чаще обращаться граждане, которые получили справки до 1 октября 2019 года. В силу разных жизненных обстоятельств, например, длительного отсутствия в области, они не имели возможности продлить справки на новый период. До получения транспортной карты они не могут реализовать право на льготный проезд и приобрести единый социальный проездной в традиционном бумажном варианте. Кроме того, в сентябре – ноябре 2020 года заканчивается срок действия справок, выданных с апреля по июнь, то есть до срока введения нового механизма оплаты проезда. Чтобы создать равные условия для реализации права на льготный проезд, мы увеличили период выдачи справок, подпавших под автоматическое продление», – пояснил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Побочный эффект пандемии – в Мурманской области выпущено пищевой продукции на 58,1 млрд рублей, а прибыль получили – 5,9 млн
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Ольга
26.10.20 11:05
Видно, что уже нечем мужикам заняться в нашем государстве.
Комментарий к новости:В Мурманске установлен мировой рекорд по силовому экстриму: атлеты сдвинули с места парусник «Седов»
вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
Комментарий к новости:«Огурцами» в Мурманске в 2021 году не запахнет
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Комментарий к новости:В Общественной палате РФ поддержали позицию рыбаков о необходимости господдержки рыбохозяйственной науки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рост цен на бензин в Мурманской области почти остановился-PRO Валюту (16+)Цены на нефть дают надежду на укрепление рубля-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)Мораторий на пени - до 1 января 2021 года, или «Спасательный круг» для граждан бросает «Мурманэнергосбыт»-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Путин подписал закон о диспансеризации военных и проверке их на наркотики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика