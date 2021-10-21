Продлён срок предоставления энергодеклараций для госучреждений

Государственным, муниципальным учреждениями и органам государственной власти в обязательном порядке необходимо подать декларации о потреблении энергетических ресурсов за 2020 год в период с 1 августа по 31 декабря 2021 года. Ранее срок подачи энергодеклараций был ограничен 1 ноября.

Новые сроки закреплены в приказе Минэкономразвития России от 23 сентября 2021 г. №559. Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области обращает внимание на то, что данные изменения распространяются только на предоставление отчётности в 2021 году.

За непредставление декларации, несоблюдение требований к форме или нарушение порядка её представления установлена административная ответственность согласно части 8 статьи 9.16 КоАП РФ – наложение административного штрафа на должностных и юридических лиц (10-15 тысяч рублей и 50-200 тысяч рублей соответственно).

Учреждения, у которых отсутствуют компетентные специалисты в сфере энергосбережения, могут обратиться в СПбГБУ «Центр энергосбережения» за платной консультацией по телефону (812) 703-68-50 (доб. 131, 133, 128).