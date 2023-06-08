Продлён срок приёма документов на замещение должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области

Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области объявляет о продлении сбора документов с целью проведения отбора кандидатов для замещения должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Приём документов осуществляется до 20 августа по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, 75, 1-й этаж (2-3 подъезд), с понедельника по пятницу - с 9.00 до 17.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00).

Контактные лица: главный специалист управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Жильцова Гретта Дмитриевна, тел. 486-853; начальник управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Говор Марта Андреевна, тел. 486-434.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, порядок проведения отбора, требования к кандидатам и формы документов размещены на сайте министерства: главная / Направления деятельности / Развитие малого и среднего предпринимательства / Правовые акты по вопросам развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области.