Продление санитарных правил в школах до 2022 года: мнения родителей разделились

У проекта Роспотребнадзора о продлении санитарных правил в учебных заведениях до 2022 года поровну сторонников и противников среди родителей школьников. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал у родителей, соблюдают ли школы правила Роспотребнадзора в условиях распространения коронавирусной инфекции и следует ли продлять их до 2022 года.

77% родителей учащихся школ утверждают, что в учебных заведениях соблюдаются все санитарные правила Роспотребнадзора. В школах, где учатся дети 6% опрошенных, санитарные правила соблюдаются не полностью: «Наша школа не приспособлена для этого. Сколько учеников, столько сидячих мест в классе. Невозможно быть на метр друг от друга. Думаю, зря вышли на очное обучение в этих условиях. Даже сейчас после этого наблюдается всплеск заболеваемости». Еще 3% родителей высказались о несоблюдении правил Роспотребнадзора в школах: «По сравнению со спортшколой, в общеобразовательной — полный бардак».

Среди родителей школьников поровну сторонников и противников планируемого продления санитарных правил Роспотребнадзора (по 38%).

Среди родителей в возрасте 35-44 лет число тех, кто одобряет проект, чуть превышает количество неодобрительных отзывов: 39 и 35% соответственно. Среди россиян старше 45 лет больше всего противников идеи Роспотребнадзора (42%).