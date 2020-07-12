Как сообщает «Мурманскавтодор», в связи с производством работ по строительству объекта «Две ЛЭП 150 кВ от ПС 330 кВ «Мурманская» до ПС 150 кВ «Лавна-тяговая» (натяжение проводов между опорами ВЛ) продлено ограничение движения по автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС (км 4+300) по 12 июля включительно.

Предусмотрено кратковременное перекрытие движения транспортных средств (продолжительностью не более 20 минут, с перерывом на подготовительные работы 3-4 часа).