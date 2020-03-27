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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.20 16:15

Продлены сроки предоставления отчётности в связи с выходными днями

Указом Президента Российской Федерации период с 30 марта по 3 апреля объявлен выходными днями.  Согласно постановлению Государственного Комитета РФ по статистике от 07.03.2000 № 18 «О сроках представления государственной статистической отчётности», статистическую отчётность по формам федерального статистического наблюдения, которые надо сдать с 28 марта до 8 апреля т.г., можно будет предоставить с задержкой от трёх до восьми дней.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, по указанным формам  на период продления сроков предоставления отчётности Росстатом не будут применяться меры, предусмотренные статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредоставление респондентами субъектам официального статистического учёта первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных.

Обращаем внимание, что с 30 марта по 3 апреля текущего года Мурманскстат продолжит работу в штатном режиме и будет готов принимать статистическую отчётность от респондентов.

Одновременно напоминаем, что в целях профилактики и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) на территории Мурманской области респондентам следует избегать прямых контактов и осуществлять отправку корреспонденции посредством электронных каналов связи.

Для обеспечения дистанционных форм коммуникации Мурманскстат осуществляет сбор статистических сведений в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи:

- через Единую систему сбора, обработки, хранения и предоставления статистических данных (систему WEB-сбора);

- через специализированного оператора связи.

Взаимодействие с респондентами, а также с пользователями статистической информации может быть осуществлено по телефону, электронной почте (p51_mail@gks.ru), через личный кабинет Интернет-портала Мурманскстата, а также в форме обратной связи.

Дополнительно сообщаем, что при входе в здание оборудовано место для приёма корреспонденции. 

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