Продлены сроки представления налоговой отчётности и уплаты налогов

Сроки представления налоговой отчетности, уплаты налогов, сборов и авансовых платежей продлены до 6 апреля 2020 года.

Указом Президента России от 25 марта 2020 года № 206 с 30 марта по 3 апреля установлены нерабочие дни. Действие Указа не распространяется на следующие организации:

непрерывно действующие организации;

медицинские и аптечные организации;

организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

В связи с этим для налогоплательщиков, за исключением вышеуказанных, сроки представления налоговых деклараций (расчётов), сведений, а также сроки уплаты налогов (авансовых платежей по налогам) и сборов продлеваются до 6 апреля текущего года.

Информация доведена до сведения налоговых органов и налогоплательщиков письмом ФНС России от 01.04.2020 № СД-4-3/5547@.