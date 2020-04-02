Продлены сроки представления налоговой отчётности и уплаты налогов
Сроки представления налоговой отчетности, уплаты налогов, сборов и авансовых платежей продлены до 6 апреля 2020 года.
Указом Президента России от 25 марта 2020 года № 206 с 30 марта по 3 апреля установлены нерабочие дни. Действие Указа не распространяется на следующие организации:
непрерывно действующие организации;
медицинские и аптечные организации;
организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
В связи с этим для налогоплательщиков, за исключением вышеуказанных, сроки представления налоговых деклараций (расчётов), сведений, а также сроки уплаты налогов (авансовых платежей по налогам) и сборов продлеваются до 6 апреля текущего года.
Информация доведена до сведения налоговых органов и налогоплательщиков письмом ФНС России от 01.04.2020 № СД-4-3/5547@.