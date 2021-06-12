Продлить 12 июня отпусками и отгулами планирует каждый седьмой работающий россиянин

15% работающих россиян продлят 12 июня отпусками или отгулами. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие работающие экономически активные граждане из всех округов страны.

57% россиян не будут продлять День России дополнительными днями отдыха: «В нашей компании все отдыхают строго по графику отпусков». 15% россиян планируют присоединить отгулы и дни отпуска к 12 июня, чтобы отдохнуть подольше: «Подгадываю такие моменты». 13% респондентов пока не решили. 15% работают по сменному графику.

Реже всех продлевает отдых на 12 июня молодёжь до 24 лет (12%): «У меня сессия». Респонденты с доходом от 80 тысяч рубле в месяц, напротив, чаще остальных планируют присоединять отгулы или отпуска к праздничному дню 12 июня, чтобы отдохнуть дольше.