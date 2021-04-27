Продлить майские праздники отпуском планировал только каждый восьмой россиянин

По решению Владимира Путина майские каникулы в этом году продлятся с 1 по 11 мая. Между тем каждый восьмой работающий россиянин уже планировал брать отпуск на эти дни. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Согласно опросу, проводившемуся 19-23 апреля, 13% работающих россиян хотели продлить майские выходные отпуском. 64% не имели подобных планов. 11% сомневались с решением. 12% россиян работают по сменному графику.

Мужчины чуть чаще планировали отпуска на период 4-7 мая (14% против 12% среди женщин). Максимальное же число тех, кто хотел продлить майские выходные отпуском, — среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей (16%).