Продлить отдых на майские отпусками и отгулами планируют 12% работающих россиян

Отпуска и отгулы в период между майскими праздничными днями будут оформлять 12% работающих россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения страны.

Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 12% россиян. 58% граждан не будут уходить в отпуск в это время, 16% опрошенных работают по сменному графику, 14% до сих пор не определились с планами.

Планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились горожане старше 45 лет.

Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей в месяц собираются брать отпуска и отгулы реже как тех, кто зарабатывает меньше, так и тех, кто зарабатывает больше.

Время проведения опроса: 7—15 апреля 2024 года.