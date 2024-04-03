Продолжаем снижать боевой потенциал противника – Сергей Шойгу

С января вооружённые силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше одной тысячи двухсот танков и других боевых бронированных машин.

Вчера Министр обороны РФ Сергея Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых Сил РФ во вступительном слове отметил, что «после провала контрнаступления противник пытается закрепиться на отдельных рубежах и позициях, но ни на одном из направлений своих целей не достиг.

Группировки российских войск продолжают отодвигать украинские формирования в западном направлении.

Благодаря мужеству, профессионализму наших военнослужащих за прошлый месяц в Донецкой Народной Республике освобождены населённые пункты Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное, в Запорожской области - поселок Мирное.

Всего с начала года под наш контроль перешло 403 квадратных километра территории новых регионов Российской Федерации.

Продолжаем снижать боевой потенциал противника.

С января вооружённые силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше одной тысячи двухсот танков и других боевых бронированных машин.

Несмотря на отсутствие результатов на линии боевого соприкосновения, Киев по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять Российской армии.

Для этого он пытается перенести боевые действия на территорию нашей страны, прибегает к актам терроризма, обстрелам мирного населения.

Наши Вооружённые Силы реагируют асимметрично на подобные преступления украинских боевиков.

В марте высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами нанесены 190 групповых и два массированных удара по Украине. Поражены объекты военной и энергетической инфраструктуры.

Продолжим выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности».

2 апреля Министерство обороны Российской Федерации опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины за прошедшие сутки. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», а также полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й, 92-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Андреевка, Антоновка, Красногоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили две контратаки формирований 31-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Богдановка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», три 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30, два 105 мм орудия М119 и L118 производства США и Великобритании, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли огневое поражение формированиям противника и отразили 11 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68 пехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новгородское, Тоненькое, Первомайское, Ленинское и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 300 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 1-й танковой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Урожайное и Макаровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили контратаку штурмовой группы 128-й бригады теробороны в районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 140 военнослужащих, два танка и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм гаубица М777 производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства и 152 мм гаубица Д-20.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 141-й пехотной и 118-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка и Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два пикапа, а также 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены: склад авиационных средств поражения, цех производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 152-х районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 195 украинских беспилотных летательных аппаратов и 41 реактивный снаряд систем залпового огня «HIMARS» и «Vampire».

Фото и видео: https://vk.com/mil