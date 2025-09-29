Продолжает обновляться любимое место отдыха мончегорцев - парк имени С.Е. Бровцева

Объект находится на постоянно контроле главы города Андрея Рудакова, первого заместителя главы Ольги Мининой и председателя Совета депутатов Ольги Островецкой.

Напомним, проект благоустройства парка имени С.Е. Бровцева стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в прошлом году. Конкурс является частью национального проекта «Жильё и городская среда», который реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает администрация муниципалитета, в следующем году предстоит реализация проекта «Жемчужина Заполярья. Благоустройство городского парка им. С.Е. Бровцева (этап 2)», который стал победителем X Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/531658/#&gid=1&pid=1