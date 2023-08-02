Продолжается акция «Книга другу»: активисты «Движения Первых» нашего региона уже собрали более 500 книг для сверстников из новых регионов

Ко Всероссийской акции РДДМ «Движение Первых» «Книга другу» подключились неравнодушные жители и организации Мурманской области, которые передают книги, чтобы к началу учебного года у школьников из Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик не было дефицита необходимой литературы. В рамках акции собрано уже более 500 книг.

Акция продлится в регионе до 14 августа этого года включительно. Принять участие может любой желающий, для этого нужно передать книгу в пункт сбора, расположенному в региональном отделении «Движения Первых» по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, 19а, 4-й этаж (по будням - с 9 до 18 часов). Это может быть художественная, общеобразовательная или специализированная детская литература на русском языке, классика и художественные произведения современных авторов, историческая и научно-популярная литература, сказки русских и зарубежных писателей, энциклопедии, справочники, прописи, раскраски. Книги принимаются новое или в хорошем состоянии, в твёрдом или мягком переплёте. На отдельном листе или открытке можно написать пожелание или оставить рисунок получателю.

Уже 15 августа книги с тёплыми пожеланиями от северян отправятся в новые регионы для пополнения фондов детских библиотек и общеобразовательных учреждений к началу учебного года, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru