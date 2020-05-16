Продолжается акция «Красная гвоздика»

6 мая в России стартовала патриотическая акция «Красная гвоздика», которую пятый год подряд проводит благотворительный фонд «Память поколений».

Акция проходит под девизом «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам». Организаторы предлагают всем желающим приобретать и крепить к одежде памятные значки в форме красной гвоздики в знак уважения к воинам, сражавшимся за Отечество. Все средства от реализации «Красных гвоздик» направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.

В этом году с учетом ограничений, введенных из-за COVID-19, акция будет проходить дольше обычного. Прямо сейчас приобрести значки «Красная гвоздика» можно онлайн, а также в магазинах популярных торговых сетей: в нашем регионе – в гипермаркетах «Лента» и «О’кей». Позднее их распространение будет организовано «Волонтерами Победы» в общественных местах – парках, скверах, на центральных улицах – а также в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы в России и 75-летию Великой Победы, которые обязательно состоятся, когда угроза коронавируса отступит.