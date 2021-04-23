Продолжается аттестация студентов колледжей Мурманской области в форме демонстрационного экзамена

В рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» студенты колледжей Мурманской области проходят аттестацию в форме демонстрационного экзамена.

На днях завершились демонстрационные экзамены по компетенциям «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах» в Мурманском педагогическом колледже. Более 100 будущих воспитателей и учителей начальных классов выполняли комплекс заданий, связанных с профессиональной педагогической деятельностью. Студентам предстояло продемонстрировать владение не только традиционной методикой проведения занятий и уроков, но и современными интерактивными и компьютерными технологиями.

Демонстрационные экзамены проходили на специально оборудованных площадках, максимально имитирующих реальные условия образовательного процесса.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, до конца 2021 года еще более 900 студентов из 14 образовательных организаций Мурманской области станут участниками демонстрационного экзамена по стандартам «WorldSkills».