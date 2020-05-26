Продолжается благоустройство дворов в Мурманске

В Мурманске продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверили, как выполняется капитальный ремонт во дворе по ул. Зои Космодемьянской, 7-11.

– На объекте уже выполнены все демонтажные работы. В настоящий момент рабочие занимаются установкой бортового камня, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Завершение благоустройства запланировано осенью.

Стоит отметить, что работы на этом объекте в рамках первого этапа благоустройства начались еще в прошлом году. В рамках второго этапа предусмотрено асфальтирование проезжей части и тротуаров, реконструкция инженерных коммуникаций, благоустройство территории с озеленением, ремонт системы наружного освещения, строительство двух лестниц. Также во дворе появится новая детская площадка с двумя игровыми комплексами, качелями и песочницей.

– За время реализации федеральной программы в Мурманске уже благоустроены 33 дворовые территории. В этом году будет капитально отремонтировано ещё 10 дворов, но мы понимаем, что этого не достаточно – отметил Евгений Никора. – Совместно с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом обсуждаются варианты увеличения финансирования на благоустройство общественных и дворовых территорий в городе на ближайшие годы.