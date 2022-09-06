Продолжается благоустройство исторических поселений, дворовых и общественных территорий

О планах по созданию комфортной городской среды на этот и будущий годы сообщил северянам губернатор Андрей Чибис в рамках оперативного совещания, которое состоялось 5 сентября.

«В этом году мы запланировали благоустроить территории 232 многоквартирных домов, 12 общественных территорий, установить 69 детских и спортивных игровых комплексов. Также продолжается реализация 4 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», - рассказал глава региона.

Напомним, что с 2019 года уже обустроены территории 641 МКД, 105 общественных пространств, установлено 177 детских и спортивных комплексов, реализовано 9 проектов-победителей и 1 проект-финалист Всероссийского конкурса «Формирования комфортной городской среды».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в следующем году региональное правительство приступит к благоустройству двух проектов - победителей Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения»: «Минеральная набережная и сказочный лес» в Оленегорске и «Ковдорский магнит» в Ковдоре.

Подробнее о ходе реализации работ рассказала заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/2022/06/?newsid=22544&page=1