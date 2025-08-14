Продолжается благоустройство парка-сквера в селе Ловозеро

Проект реализуется по итогам Всероссийского голосовании за объекты благоустройства, которое проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Этот проект благоустройства осуществляется по инициативе самих жителей села Ловозеро численностью около 2530 человек. Проект формировался совместно с инициативной группой, проектные предложения легли в финальный проект. Площадь обновленного пространства составляет 4,5 тысячи кв. метров. Мы гордимся тем, что смогли учесть мнение каждого и создать место, которое станет новым центром притяжения граждан», - рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

По состоянию на сегодняшний день успешно проведены демонтажные работы, созданы насыпи и произведено уплотнение грунтового покрытия. Ведётся установка бортовых камней, обустройство контуров площадок. Текущие этапы включают устройство подстилающих и выравнивающих слоёв основания из щебня.

В проекте благоустройства парка предусмотрено три функциональные зоны для детей разного возраста. Также предусмотрены две зоны отдыха с качелями. Кроме того, для всех категорий жителей на территории парка-сквера предусмотрена установка садово-парковых скамеек со спинками. Конструкция качалки с навесом предусматривает удобную спинку и имеет достаточный размер для размещения сразу нескольких человек. В соответствии с проектом для садово-парковых скамеек и урн определен цвет «под дерево».

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всего за последние шесть лет по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и губернаторскому плану «На Севере — жить!» в Мурманской области благоустроено 157 общественных территорий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551777/#&gid=1&pid=2