Продолжается благоустройство в населенных пунктах ЗАТО Североморск

Заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова проверила ход работ по благоустройству, которые ведутся муниципалитетом и АНО «Центр городского развития Мурманской области» в ЗАТО г.Североморск.

На подготовленных основаниях на детских площадках на ул. Школьной в пгт. Сафоново и на ул. Флотских Строителей подрядчик уже приступил к монтажу оборудования. На очереди - спортивная площадка на ул. Пионерской.

В высокой степени готовности находится благоустройство придомовых территорий на ул. Героев-североморцев, 11, 13, 14 в н.п. Североморск-3 и на ул. Северная Застава, а также ремонт трапа от ул. Северная Застава к ул. Гаджиева. Нарастить темп работ подрядчик планирует и на ул. Северной.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, все работы по благоустройству на детских, спортивных площадках, придомовых и общественных территориях в муниципалитете должны быть завершены до конца сентября. Также осенью подрядчиком запланировано завершение и строительство скейт-парка. В данный момент проводятся финальные работы по подготовке основания. После начнется армирование и монтаж конструкций.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12728-v-zato-g-severomorsk-prodolzhaetsya-blagoustroystvo/#news-gal-1