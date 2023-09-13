Продолжается дорожная кампания на региональных дорогах в Мурманской области

11 сентября на оперативном совещании министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова доложила о ходе ремонтной кампании в регионе.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на 20 объектах регионального значения – 11 автодорог и 9 мостовых сооружений.

Полностью выполнены работы на автодорогах Кола – Мурмаши с подъездами, Кола – Зверосовхоз, Кола – ж/д ст. Выходной, Мишуково – Снежногорск (км 0– км 36 и км 19 – км 38+160) и участки дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.

В Ковдорском районе отремонтированы участки автодороги Пиренга – Ковдор: в июне верхний слой дорожной одежды был обновлен на первом участке, а благодаря финансированию дорожного нацпроекта через механизм казначейских кредитов отремонтировали дополнительные участки, запланированные на 2024 год. Общий объём выполненных работ составил более 10 км.

Завершена реконструкция мостового сооружения через реку Эйнч на 104 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, теперь на месте старого моста, построенного еще в 1965 году, появилось новое мостовое сооружение.

Продолжаются работына автодороге Кандалакша – Алакуртти – КПП «Салла» и на мостах через реку Кети, Ваенга, Малая средняя, Большая Печенга и Канетьявр, Умболка, Средняя и ручей Верес.

На объектах 2022-2024 годов - автоподъезд к селу Териберка, км 10 – км 20 и км 20 – км 35, также ведутся ремонтные работы согласно графику. Дорожники отсыпают и уплотняют земляное полотно, проводится разработка кюветов и планировка откосов. На объекте реконструкции автодороги Апатиты – Кировск идет подготовительный этап работ, сроки реализации 2023 –2025 гг.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, завершены работы по ремонту изношенных верхних слоев покрытия на автомобильных дорогах Кировск – Коашва и на автоподъезде к г.Североморску. Отремонтирован участок автодороги Умба-Варзуга (км 104 – км 109). Продолжаются работы на автодороге Североморск – Североморск-3, в планах ремонт автоподъездов к п. Зареченск и с.Ура-Губа.

Продолжаются работы по обустройству участков автомобильных дорог регионального значения искусственным освещением. Запланировано к освещению более 5 км участков дорог. Завершено обустройство опор освещения на автомобильных дорогах Кандалакша – Полярные Зори, Оленегорск – Ловозеро и Полярные Зори – Африканда. На трассах Кола – Мурмаши с подъездами, Кола – ж/д ст. Выходной и автоподъезд к поселку Верхнетуломский работы продолжаются.

Фото: https://gov-murman.ru