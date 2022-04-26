Продолжается финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области

25 апреля состоялось заседание штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области, в рамках которого губернатору доложили о ходе реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

Несмотря на резкое увеличение ключевой ставки Банка России, в Мурманской области активно осуществляется предоставление льготных микрозаймов заполярным предпринимателям. Так, с начала марта по конец апреля специалистами фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области принято 96 заявок на 176 млн 950 тысяч рублей. Большая часть предоставленных займов используются на пополнение оборотных средств, другие – на выполнение контрактов на поставку продуктов питания и выполнение работ, часть займов предоставляется без залогового обеспечения.

«Каждую неделю на мы сбиваемся по текущей ситуации, чтобы определять потребность в дополнительных инструментах поддержки. А также мониторим эффективность тех пакетов мер, которые ввели ранее. И та динамика, которую наблюдаем, говорит о том, что меры поддержки востребованы среди предпринимателей малого и среднего предпринимательства», – прокомментировал доклад губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются субсидии на общественно значимую деятельность и возмещение затрат по кредитно-лизинговым обязательствам.

Также предприниматели стремятся получить или подтвердить статус социального предприятия. Он даёт возможность рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/