Продолжается голосование за лучшие работы фотоконкурса «На Севере — отдыхать!»
На портале «Наш Север» продолжается народное голосование в рамках фотоконкурса «На Севере — отдыхать!». Цель проекта — популяризация туризма в Мурманской области. Снимки, представленные участниками, демонстрируют уникальные природные ландшафты, туристические объекты, маршруты и яркие события Заполярья.
Победители будут определены в шести номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Природные явления», «Архитектура», «Традиции и ремесла», «Фестивали и событийные мероприятия».
Чтобы поддержать понравившиеся фотографии, необходимо:
1. Перейти на страницу голосования на портале «Наш Север».
2. Авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА (портал «Госуслуги»).
3. Отдать свой голос за одну работу в каждой из номинаций.
Голосование продлится до 12.00 субботы, 22 ноября.
Фотоконкурс «На Севере — отдыхать!» проводится в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!».
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557073/#&gid=1&pid=1