Продолжается капитальный ремонт амбулатории в Кильдинстрое

Капитальный ремонт амбулатории Кольской ЦРБ в посёлке Кильдинстрой проводится в рамках мероприятий Программы модернизации первичного звена здравоохранения. Накануне специалисты регионального Минздрава ознакомились с ходом работ.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в настоящее время завершён ремонт кровли, в заключительной стадии ремонт фасада амбулатории. Продолжаются внутренние строительные работы, в том числе замена оконных и дверных блоков, инженерных сетей, устройство входной группы для маломобильных групп населения. Завершить капитальный ремонт планируется в текущем году.