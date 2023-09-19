Продолжается капитальный ремонт Дома физкультуры в Оленегорске

Продолжаются работы по капитальному ремонту Дома физкультуры в Оленегорске со спортивным залом и плавательным бассейном, который обеспечивает потребности в занятиях физической культурой для порядка 500 юных северян.

Сейчас на объекте подрядчиком выполнены работы по укладке напольной плитки в коридоре третьего этажа и трибун спортивного зала, работы по монтажу ступеней входной группы, каркаса чернового потолка спортивного зала, трубопровода горячего и холодного водоснабжения, канализации.

Также на данном этапе уже выполнена большая часть работ в тренажерном зале: произведена укладка линолеума, монтаж декоративных стеновых панелей, монтаж светового и электрооборудования, потолка, обшивка помещений третьего этажа. На первом этаже уложена настенная плитки в душевых и санузлах.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в здании уже выполнен монтаж декоративных стеновых панелей лестничных маршей, декоративных стеновых панелей спортивного зала и раздевалок, а также покраска потолков в фойе.

На данный момент выполняется монтаж слаботочной кабельной линии, ограждений лестничных маршей, сантехники в санузлах первого этажа, светового оборудования раздевалок и системы видеонаблюдения. Продолжаются работы по устройству пандуса входной группы, монтаж декоративных стеновых панелей большого и малого залов, дверных проемов, а также асфальтирование участка у входной группы.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Мурманской области «Физическая культура и спорт», а также плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru