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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.23 14:30

Продолжается капитальный ремонт Дома физкультуры в Оленегорске

Продолжаются работы по капитальному ремонту Дома физкультуры в Оленегорске со спортивным залом и плавательным бассейном, который обеспечивает потребности в занятиях физической культурой для порядка 500 юных северян. 

Сейчас на объекте подрядчиком выполнены работы по укладке напольной плитки в коридоре третьего этажа и трибун спортивного зала, работы по монтажу ступеней входной группы, каркаса чернового потолка спортивного зала, трубопровода горячего и холодного водоснабжения, канализации. 

Также на данном этапе уже выполнена большая часть работ в тренажерном зале: произведена укладка линолеума, монтаж декоративных стеновых панелей, монтаж светового и электрооборудования, потолка, обшивка помещений третьего этажа. На первом этаже уложена настенная плитки в душевых и санузлах.  

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в здании уже выполнен монтаж декоративных стеновых панелей лестничных маршей, декоративных стеновых панелей спортивного зала и раздевалок, а также покраска потолков в фойе. 

На данный момент выполняется монтаж слаботочной кабельной линии, ограждений лестничных маршей, сантехники в санузлах первого этажа, светового оборудования раздевалок и системы видеонаблюдения. Продолжаются работы по устройству пандуса входной группы, монтаж декоративных стеновых панелей большого и малого залов, дверных проемов, а также асфальтирование участка у входной группы. 

Работы ведутся в рамках госпрограммы Мурманской области «Физическая культура и спорт», а также плана «На Севере – жить».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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