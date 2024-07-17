Продолжается капитальный ремонт городского Дворца культуры в Ковдоре

Капитальный ремонт Городского дома культуры в Ковдоре идёт в соответствии с графиком. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на интерьер зрительного зала и замену наружных сетей дополнительно выделено порядка 28 млн рублей.

Что касается текущих работ по ремонту ДК в Ковдоре, то сейчас продолжается второй их этап – отделочные работы внутренних помещений, монтаж инженерных сетей, механики сцены. Также завершается монтаж теплового пункта.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, первый этап работ завершился в 2023 году. Была капитально отремонтирована кровля, также установили вентилируемый фасад. Также подрядчик демонтировал старые потолки и полы, расчистил стены. Позже появятся обустроенные мастерские.

Отметим, работы идут в рамках плана на «На Севере – жить», инициированного губернатором Андреем Чибисом, а также госпрограммы Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство». Соглашение о выделении средств федерального бюджета на ремонт подписано между правительством Мурманской области и Министерством сельского хозяйства РФ.

Фото: https://gov-murman.ru