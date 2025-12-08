Продолжается капитальный ремонт Североморской ЦРБ

В рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и губернаторского плана «На Севере — Жить!» продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса филиала Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина — Центральной районной больницы ЗАТО г. Североморск.

Ранее были выполнены работы по капитальному ремонту фасада и кровли хирургического корпуса. Сейчас подрядчик проводит работы по капремонту внутренних помещений. В цокольном этаже выполняется полусухая стяжка пола, монтаж электрических сетей. С первого по седьмой этаж производится устройство каркаса перегородок, обшивка стен и перегородок гипсокартоном, ремонт площадок на лестничных клетках, сантехнические, электромонтажные, слаботочные, вентиляционные работы. Также проводится устройство стояков отопления и монтаж радиаторов. Затраты на капитальный ремонт хирургического корпуса Североморской ЦРБ составят порядка 814 млн рублей.

Также на территории больницы ведётся капитальный ремонт пищеблока. В рамках исполнения контракта предусмотрены работы по устройству кровли, фасада, замене всех инженерных сетей: водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, ремонт всех внутренних помещений здания. Финансирование на капремонт пищеблока составит около 205 млн рублей.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в настоящее время здесь проводится возведение перегородок, электромонтажные работы, монтаж вентиляционных и слаботочных систем, пробивка технологических отверстий под коммуникации, устройство сетей теплоснабжения, штукатурные работы, заливка полов, отделочные работы, обустройство подвала под установку и завоз оборудования индивидуального теплового пункта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558239/#&gid=1&pid=5