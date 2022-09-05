Мурманская область. Арктика (16+)05.09.22 13:30
Продолжается капитальный ремонт здания для детской поликлиники в Заполярном
Продолжаются работы по капитальному ремонту здания для размещения детской поликлиники в Заполярном. Ремонт выполняется в рамках региональной программы модернизации первичного звена.
Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, техническая готовность объекта составляет уже 70%. Осталось завершить работы по монтажу вентиляции, ремонту фасада и кровли, отделочные работы.
Фото: https://gov-murman.ru
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