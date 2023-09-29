Продолжается капитальный ремонт здания лечебного корпуса Апатитско-Кировской центральной городской больницы

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, на объекте предусмотрен капремонт 4-7 этажей с заменой внутренних инженерных сетей, технического и цокольного этажей, входной группы, фасада, кровли.

Полностью выполнены работы по устройству кровли и вентилируемого фасада. На 4-5 этажах также завершены работы по монтажу вентиляционной и слаботочной систем, работы по устройству полов и перегородок, установлены дверные блоки, произведен монтаж радиаторов отопления. Завершены работы по устройству перегородок и черновых полов на шестом этаже. На техническом и цокольном этажах также выполнены монтажные, штукатурные и отделочные работы.

В настоящее время в здании лечебного корпуса на 4-7 этажах ведутся малярные работы, работы по отделке стен декоративными панелями, монтаж инженерных коммуникаций. Осуществляется монтаж вентиляционного оборудования и систем дымоудаления на цокольном этаже. Кроме того, в здании ведутся работы по запуску системы отопления. Завершаются работы по устройству подсветки фасада.

Капитальный ремонт здания лечебного корпуса Апатитско-Кировской городской больницы ведётся в рамках государственной программы «Здравоохранение».

Фото: https://gov-murman.ru