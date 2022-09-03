Продолжается капитальный ремонт здания поликлиники в Ревде

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Здравствуйте, педагоги, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане! Новость о смерти последнего Генерального секретаря ЦК КПСС (1985%u20141991), единственного в истории президента СССР (1990%u201419 Комментарий к новости: Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни

Д.О. Вернер Фото пустых причалов некогда ведущего порта СССР есть лучшее доказательство того, что "Все ключевые производства Мурманской области работают в штатном режиме". Это ШТАТНЫЙ РЕЖИМ для порта в России... Комментарий к новости: Все ключевые производства Мурманской области работают в штатном режиме