Продолжается капитальный ремонт женской консультации Перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра
Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, закончен монтаж направляющих для стеновых панелей, полностью закончена штукатурка кабинетов, идет монтаж потолков. Приступили к ремонту входной группы женской консультации. Продолжается поставка медицинского оборудования и мебели.
Ремонтные работы планируется завершить к ноябрю 2025 года. На базе женской консультации будет открыт новый, современный Центр охраны здоровья семьи и репродукции. В нём будет реализован удобный режим работы, мультидисциплинарный подход в режиме «одного окна», преемственность амбулаторного и стационарного звена. Также будут организованы новые направления деятельности, такие как кабинет медико-социальной поддержки беременных и семей с детьми, кабинет репродуктивного здоровья и другие.
Напомним, на период ремонта женской консультации медицинская помощь оказывается в других подразделениях Перинатального центра и женских консультациях города Мурманска.
