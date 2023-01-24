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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.23 14:30

Продолжается контроль информации о выходе волков в населённые пункты Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области состоялся брифинг, посвящённый теме выхода волков в населённые пункты региона.

«В настоящее время, информация, поступившая в Минприроды о появлении волков в посёлке Зеленоборский и городе Мончегорск не подтвердилась. На местах работали инспекторы отдела государственного охотничьего надзора с привлечением опытных охотников. Были опрошены местные жители, просмотрены записи камер видеонаблюдения, а также обследована территория предполагаемого появления хищников. Следов жизнедеятельности волков не зафиксировано», – отметил начальник отдела государственного охотничьего надзора Мурманской области Дмитрий Каск.

Вместе с тем в городе Ковдор с 17 января ведутся круглосуточные мероприятия по отлову волков совместно с сотрудниками МВД.

24 января сотрудники профильного министерства, МВД, МЧС и администрации города Ковдор проведут совещание, в котором проработают оптимальное решение вопроса, в случае появления хищного животного в городской черте.

Специалисты рекомендуют гражданам не оставлять домашних животных на ночь на улице, а в случае появления волков в населенных пунктах – обращаться в МВД.

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