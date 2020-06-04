Продолжается ликвидация последствий подтопления ДНТ «Кильдинское»

На 16 часов сегодняшнего дня на месте подтопления ДНТ «Кильдинское» работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Мурманской области, ОГ ЦУКС и спасатели АСС Мурманской области и группа патрульной службы ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».

Проводился по дворовой обход с целью информирования граждан о сложившейся обстановке и оказания, по необходимости, адресной помощи. Обратилось за помощью об эвакуации 14 человек. Все они доставлены во временный пункт размещения в поселке Кильдинстрой, питание организовано. Пункт был организован местной администрацией.

В 14.30 в Кольском районе объявлен режим ЧС межмуниципального характера.

На данный момент подтоплено 26 домов и 8 придомовых территорий.