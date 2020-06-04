Мурманская область. Арктика (16+)04.06.20 16:34
Продолжается ликвидация последствий подтопления ДНТ «Кильдинское»
На 16 часов сегодняшнего дня на месте подтопления ДНТ «Кильдинское» работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Мурманской области, ОГ ЦУКС и спасатели АСС Мурманской области и группа патрульной службы ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».
Проводился по дворовой обход с целью информирования граждан о сложившейся обстановке и оказания, по необходимости, адресной помощи. Обратилось за помощью об эвакуации 14 человек. Все они доставлены во временный пункт размещения в поселке Кильдинстрой, питание организовано. Пункт был организован местной администрацией.
В 14.30 в Кольском районе объявлен режим ЧС межмуниципального характера.
На данный момент подтоплено 26 домов и 8 придомовых территорий.
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
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Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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