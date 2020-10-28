Продолжается модернизация систем освещения Мурманска в рамках национального проекта

В Мурманске на улице Загородной вчера были завершены работы по устройству наружного освещения. Подрядчик установил 22 металлические опоры, провёл монтаж кронштейнов и самонесущего провода.

– Все опоры освещения подключены к автоматизированной системе управления наружным освещением «Гелиос» и к городской системе «Каскад». Современные энергосберегающие светильники включаются и выключаются согласно графику, который основан на таблицах освещенности. Места установки опор рассчитаны проектом с учётом норм освещённости. Теперь они освещают не только проезжую часть, но и пешеходную зону, – прокомментировал Олег Шаров, начальник отдела комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

В субботу 24 светильника были подключены ещё на одном объекте национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – на проезд вдоль 178 квартала по проспекту Героев-североморцев.