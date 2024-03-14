Продолжается монтаж амбулатории и ФАПов в Печенгском округе

В ходе рабочей поездки заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев посетил объекты Печенгской ЦРБ, в том числе и те, возведение которых продолжается: модульные ФАПы в Спутнике, Лиинахамари, Корзуново и амбулаторию в Печенге.

Монтаж ФАПов и амбулатории осуществляется в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения», являющегося частью нацпроекта «Здравоохранение», а также стратегического регионального плана «На Севере – жить».

В настоящее время медицинская помощь в данных населённых пунктах оказывается в приспособленных помещениях, которые не соответствуют современным требованиям, в связи с чем и было принято решение о возведении новых объектов.

Завершаются работы по монтажу ФАПа в Корзуново. Его ввод в эксплуатацию планируется в апреле текущего года.

Работы по возведению ФАПа в Лиинахамари выполнены на 55%. Ведутся внутренние отделочные работы. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца апреля текущего года.

Общая техническая готовность амбулатории Печенги составляет 70%. Модульная конструкция нового здания амбулатории в своём составе имеет кабинеты врача-терапевта, акушера-гинеколога, медицинской профилактики, прививочный и процедурный кабинеты и другие. Выполнен каркас здания, устройство крыши, ведутся внутренние отделочные работы. В настоящее время идёт сборка металлического каркаса здания ФАПа в Спутнике. Ввести в эксплуатацию амбулаторию в Печенге и ФАП в Спутнике планируется до конца мая 2024 года.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, кроме того, Дмитрий Панычев ознакомился с работой кабинета компьютерной томографии в Печенгской ЦРБ. Новый 64-срезовый цифровой компьютерный томограф был приобретён для медорганизации в конце 2023 года в рамках программы «Модернизации первичного звена здравоохранения». Общая стоимость – 29,2 млн рублей. В настоящее время на нём выполнено уже порядка шести тысяч исследований.

Также в ходе поездки заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев встретился с коллективом Печенгской ЦРБ по вопросам организации медицинской помощи на территории района.

Фото: https://gov-murman.ru