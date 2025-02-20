Продолжается набор детей в команду для участия в Детском лыжном марафоне, который является частью 90-летнего юбилея Праздника Севера. 26 марта на Центральном стадионе профсоюзов состоится зажжение огня Полярной олимпиады. В рамках Праздника Севера, который в этом году отмечает свой 90-летний юбилей, одним из ключевых событий станет 50-километровый Мурманский лыжный марафон. 30 марта предварять гонку будет Детский марафон, который заменил собой Марш малышей. В этот день 300 юных спортсменов преодолеют дистанцию в 600 метров.

Оргкомитет Мурманского лыжного марафона обращается к родителям: если вы хотите, чтобы ваш ребёнок принял участие в главном спортивном событии Заполярья, присоединяйтесь к Детскому лыжному марафону. К участию допускаются мальчики и девочки, родившиеся с 2016 по 2020 год. Занятия с юными спортсменами проводятся опытными тренерами по субботам и воскресеньям.

Тренировки проходят каждые выходные до 9 марта. Начало занятий в 13.00. Сбор детей на лыжном стадионе в Долине Уюта перед центральным входом в здание административно-судейского корпуса в 12.50. Первая контрольная тренировка для юных лыжников состоится 22 февраля в 18.00.

Подробная информация доступна в официальной группе марафона.

Как отмечает региональное Министерство спорта, поддержка массового и детско-юношеского спорта в Мурманской области является одной из ключевых задач стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/