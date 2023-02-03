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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.23 16:00

Продолжается обновление объектов коммунального хозяйства Териберки

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области продолжает контролировать прохождение отопительного сезона в регионе.   Так, первый замминистра Сергей Лупанский с рабочим визитом посетил мазутную котельную села Териберка.   

Не так давно на объекте теплоснабжения была заменена дымовая труба, установленная еще в 1985 году. Также специалисты эксплуатирующей организации АО «МЭС» завершили работы по ремонту одного из двух топливных резервуаров объёмом 1000 кубометров.  

«Учитывая территориальную отдаленность Териберки, своевременный ремонт мазутного хозяйства крайне важен для обеспечения надёжности теплоснабжения и бесперебойной подачи тепла», – отметил Сергей Лупанский.

Как отмечает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, на котельной сформирован годовой запас топлива. В начале зимы мазутовозы совершили 25 рейсов в поморское село и доставили более 500 кубометров мазута.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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