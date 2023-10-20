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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.23 16:00

Продолжается обновление структурных подразделений Кандалакшской центральной районной больницы

В ходе рабочей поездки заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев посетил Кандалакшскую центральную районную больницу. Он оценил работу детской поликлиники, где завершен капитальный ремонт.

Здесь проведён комплексный ремонт здания, отремонтированы внутренние помещения поликлиники, созданы удобные зоны ожидания для посетителей, заменена медицинская мебель.

Также в этом году выполнен капитальный ремонт педиатрического отделения Кандалакшской ЦРБ. Проводится ремонт кабинета компьютерной томографии, после завершения которого здесь будет установлен новый современный 64-срезовый компьютерный томограф.

Продолжается строительство амбулатории в Зеленоборском, ремонт поликлиники в Умбе, создание ФАП в Кузомени и Белом море, а также амбулатории в посёлке Нивский.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, обновления в медицинской организации проводятся в рамках региональной программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» и плана «На Севере – жить», на эти цели выделено более 640 млн рублей средств областного и федерального бюджетов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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