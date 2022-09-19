Продолжается отбор на губернаторский грант: стипендию в 15 тысяч рублей будут получать 100 активных северян

В Мурманской области продолжается отбор на получение губернаторского гранта. Об этом в рамках оперативного совещания напомнил северянам губернатор Андрей Чибис.

«Мы продолжаем стимулировать тех, кто вовлечён в развитие нашей области. В этом году мы учредили и запустили конкурс на получение специальных стипендий для активной молодежи Мурманской области. 15 тысяч рублей в месяц в течение года за достижение результатов в учебной, исследовательской, научной, творческой, управленческой, спортивной, общественно полезной деятельности будут получать 100 молодых ребят возрастом от 14 до 35 лет. Подчеркну, что претендовать на стипендию могут не только школьники и студенты, но и работающая молодёжь», - отметил глава региона.

Также Андрей Чибис попросил крайне щепетильно подойти к отбору, чтобы поощрить всех самых неравнодушных, активных и драйвовых молодых северян.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, документы на губернаторский грант можно подать до 20 октября. Информацию о стипендиях смотрите в разделе «Стипендии» по ссылке.

Подробнее об условиях участия и конкурсном отборе рассказал Егор Хаценко.

Фото: https://gov-murman.ru