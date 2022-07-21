Продолжается открытый набор управленцев для регионов арктической зоны – «Арктический вызов»

В России идёт открытый набор управленцев для регионов Арктической зоны – «Арктический вызов».

«Арктический вызов» – масштабная федеральная программа по целевому привлечению высококвалифицированных специалистов и руководителей в города Арктической зоны Российской Федерации.

Проект призван привлечь управленцев из всех регионов России на ключевые позиции в органах власти арктических регионов и на ведущих предприятиях Арктической зоны. В настоящее время доступны более 200 вакансий по различным направлениям в 44 населённых пункта у 78 работодателей.

Целевые направления найма – медицина и здравоохранение, образование и культура, энергетика и промышленность, градостроительство и ЖКХ, экономика и управление, информационные технологии, туризм, спорт, социальная сфера, экология, СМИ.

Проект предполагает заочный отбор кандидатов, серию публичных мероприятий, этапы групповой и индивидуальной оценки.

Первые предложения о работе поступят кандидатам на Восточном экономическом форуме 2022, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

Подробности об условиях проекта для работодателей и соискателей – на сайте арктический-вызов.рф.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, программа реализуется Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики совместно с Агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Проект поддержан правительством Мурманской области.