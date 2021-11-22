Продолжается подготовка IV международной сессии «Сотрудничество в Арктике»

24 ноября в Мурманске в гибридном формате состоится IV международная сессия «Сотрудничество в Арктике». Мероприятие организовано правительством Мурманской области при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и Международного Баренцева секретариата. Мероприятие пройдёт под эгидой председательства Российской Федерации в Арктическом Совете в 2021–2023 годах.

В центре внимания в этом году – поиск оптимальных подходов к реализации приоритетов развития Арктического региона при соблюдении баланса в его социальном, экономическом и природоохранном измерениях в целях комплексного устойчивого развития Арктики.

Сессия обещает быть чрезвычайно насыщенной и конструктивной. Свое участие уже подтвердили Константин Косачев – заместитель председателя Совета Федерации РФ; Николай Корчунов – посол по особым поручениям МИД РФ; Юрий Бездудный – губернатор Ненецкого автономного округа; Бьерн Инге Му – председатель правительства губернии Тромс и Финнмарк; Руне Ресаланд – чрезвычайный и полномочный посол Королевства Норвегия в РФ; Антти Хелантеря – чрезвычайный и полномочный посол Республики Финляндия в РФ; Аурни Тор Сигурдссон – чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в РФ.

Особое внимание будет уделено экологии и зеленой энергетике. По данному направлению с докладом выступят Стефан Звегинцов, генеральный директор ПАО «Энел Россия» и Евгений Борзенко, руководитель Кольского дивизиона ПАО «ГМК «Норильский никель», генеральный директор АО «Кольская ГМК».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в рамках программы международной сессии будет представлена уникальная экспозиция документальной, художественной и научно-популярной литературы об Арктике и Антарктике книжного издательства «Паулсен», единственного в России издательства, специализирующегося в этой области.