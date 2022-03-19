Продолжается подготовка к лыжному марафону 87-го Праздника Севера

В Мурманске продолжается подготовка к самому масштабному событию Полярной Олимпиады – 2022 – традиционному лыжному марафону.

Пока юные лыжники борются за победу в соревнованиях Праздника Севера учащихся, организаторы состязаний готовят марафонскую трассу. Максимальная дистанция в этом году, как и прежде, составит 50 километров.

На текущий момент лыжня нарезана на всей протяжённости трассы. Для поддержания трассы состояния регулярно выполняются все необходимые действия, техника работает ежедневно.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в 48-ом Мурманском лыжном марафоне, который стартует 26 марта, примут участие более 1900 спортсменов. Многие из них уже успели ознакомиться с маршрутом и высоко оценить качество подготовки лыжной трассы.