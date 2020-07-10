Продолжается подготовка Североморска к зиме

Коммунальные организации готовят жилфонд ЗАТО к новому отопительному сезону, к августу работы должны быть завершены. Именно этот вопрос стал центральным на рабочей встрече главы муниципалитета Владимира Евменькова с представителями ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Уже традиционно она прошла в дистанционном формате.

Сейчас управляющие компании занимаются опрессовкой – это целый ряд мероприятий, направленных на подготовку систем жилых домов к отопительному сезону.

На сегодняшний день, две компании с задачей справились – «Чисты город» и «Север» уже могут получать паспорта готовности, у остальных есть три недели, чтобы завершить работы и подготовить всю необходимую документацию. В целом, управляющие компании придерживаются графика. Нарекания есть к УК «Уютный град».

Отдельно на совещании подняли вопрос обслуживания приборов учёта потребления тепловой энергии, а также уборки придомовых территорий. В городе есть дворы, где до сих пор ещё не убран песок, оставшийся с зимы. Проблемные адреса фиксирует муниципальный контроль, выносит предписания.