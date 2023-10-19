Продолжается приём работ на IV литературный конкурс «Голос Севера»
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и Центр традиционных знаний и языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации продолжают приём конкурсных работ IV литературного конкурса «Голос Севера».
Мероприятие проводится в рамках Международного десятилетия языков коренных народов мира в целях развития творческого потенциала талантливых литераторов, пишущих о жизни, быте, традиционных ценностях коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
К участию приглашаются начинающие и именитые авторы, пишущие на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Конкурс проводится в 4-х номинациях:
1. Проза на родном языке: художественные произведения традиционной и нетрадиционной формы, написанные на родном языке (языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) с переводом на русский язык.
2. Поэзия на родном языке: художественные произведения традиционной и нетрадиционной формы, написанные на родном языке (языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) с обязательным переводом на русский язык.
3. Детское литературное творчество на родном языке: художественные произведения, авторами которых являются дети в возрасте до 15 лет, написанные на родном языке (языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) с обязательным переводом на русский язык.
4 «Герои наших дней – защитники Родины, народа, своего рода»: художественные произведения традиционной и нетрадиционной формы, посвященные защитникам-героям нашей страны из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, написанные на родном языке (языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) с обязательным переводом на русский язык.
Конкурсные произведения принимаются в срок до 31 октября 2023 года на электронный адрес: spb@raipon.info с темой письма: «Литературный конкурс «Голос Севера». ФИО».
Дополнительную информацию по правилам участия в конкурсе и требования к конкурсным работам можно найти в Положении.
Фото: https://gov-murman.ru