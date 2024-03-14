Продолжается приём заявок для участия в конкурсе «Семья года»

До 24 марта у северян есть возможность подать заявки на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года – 2024». Заявки направили уже более 30 заполярных семей.

К участию в конкурсе приглашаются семьи, ведущие здоровый образ жизни, уделяющие большое внимание занятиям спортом, развивающие духовно-нравственные качества и творческие способности членов семьи, внесшие вклад в развитие сельской территории, являющиеся примером приверженности семейным ценностям, сохранившие традиции и обычаи национальной культуры.

Семьям, решившим участвовать в конкурсе, необходимо представить заявку на участие и требуемые материалы в центры социальной поддержки населения по месту жительства. Документы конкурса размещены на сайте профильного министерства.

После завершения заявочной кампании до 27 апреля оргкомитетом конкурса под руководством заместителя губернатора Елены Дягилевой будут подведены итоги и определены победители в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Лучшая творческая семья», специальная номинация «Отец года», «Приёмная семья» и «Спортивная семья». Победители регионального этапа примут участие во всероссийском этапе конкурса в Москве.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» проводится в Мурманской области с 2017 года. Его основная цель – популяризация семейных ценностей и повышение общественного престижа семейного образа жизни. В числе победителей всероссийского конкурса ежегодно оказываются семьи Кольского Заполярья.

Фото: https://gov-murman.ru