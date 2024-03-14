В Мурманске открыли Штаб общественного наблюденияЕщё два пункта витаминизации откроется в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)14.03.24 17:30

Продолжается приём заявок для участия в конкурсе «Семья года»

До 24 марта у северян есть возможность подать заявки на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года – 2024». Заявки направили уже более 30 заполярных семей.

К участию в конкурсе приглашаются семьи, ведущие здоровый образ жизни, уделяющие большое внимание занятиям спортом, развивающие духовно-нравственные качества и творческие способности членов семьи, внесшие вклад в развитие сельской территории, являющиеся примером приверженности семейным ценностям, сохранившие традиции и обычаи национальной культуры.

Семьям, решившим участвовать в конкурсе, необходимо представить заявку на участие и требуемые материалы в центры социальной поддержки населения по месту жительства. Документы конкурса размещены на сайте профильного министерства.

После завершения заявочной кампании до 27 апреля оргкомитетом конкурса под руководством заместителя губернатора Елены Дягилевой будут подведены итоги и определены победители в номинациях «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций», «Лучшая творческая семья», специальная номинация «Отец года», «Приёмная семья» и «Спортивная семья». Победители регионального этапа примут участие во всероссийском этапе конкурса в Москве.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» проводится в Мурманской области с 2017 года. Его основная цель – популяризация семейных ценностей и повышение общественного престижа семейного образа жизни. В числе победителей всероссийского конкурса ежегодно оказываются семьи Кольского Заполярья.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, почему работодатели СЗФО отказывают кандидатам в работе
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

омега
11.03.24 04:35
Отчасти эту проблему можно решить созданием возможностей для работы женщинам. Нужно продлевать работу детских садов, организовывать хорошие продленки в школах, воссоздавать ясли. Тогда у женщин будет
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
олег
06.03.24 23:08
Кстати, поправка-видео - снято с другого судна, а звук слышен по УКВ и является оригиналом.
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
олег
06.03.24 23:01
На судно в море высадилось 6 орлов с автоматами и пистолетами. Пришлось остановить производство морозки рыбопродукции. Некоторые сотрудники пытались вести себя пафосно, чтобы мы - гражданские выполнял
Комментарий к новости:Пограничники не шутят, или Задержание траулера «Таврический» в Баренцевом море
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области рост цен на репчатый лук заставляет плакать-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 9 копеек, евро – почти на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Более 70 законопроектов: парламентарии обсудили примерную программу законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2024 год
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика