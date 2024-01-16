Продолжается приём заявок на «Час с торгпредом» РФ в Индонезии

Центр поддержки экспорта Мурманской области продолжает приём заявок от компаний Заполярья, желающих принять участие во встрече с торговым представителем Российской Федерации в Индонезии Александром Свининым.

Напомним, мероприятие состоится в онлайн-формате 23 января в 10.00 по московскому времени.

Его организаторами выступили Торговое представительство РФ в Республика Индонезия и Центр поддержки экспорта Мурманской области при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

На мероприятие приглашаются экспортёры и экспортно ориентированные компании Заполярья, заинтересованные в поставках своих товаров и услуг на рынок Индонезии. Регистрация обязательна: https://forms.yandex.ru/u/6571c6285056900f1b3cbd5c/

Во время онлайн-встречи Александр Свинин расскажет об особенностях ведения бизнеса в Индонезии, перспективах сотрудничества с индонезийскими компаниями, ответит на вопросы участников и даст рекомендации по выходу на индонезийский рынок.

Зарегистрированным участникам будет направлена ссылка для подключения к мероприятию.

Отметим, Республика Индонезия входит в состав стран АСЕАН. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии является политическим и экономическим союзом 10 азиатских стран, направленным на содействие экономическому росту, политической стабильности отдельных стран и региональной стабильности среди её членов. Регион охватывает 1,7 миллиона квадратных миль и население около 500 миллионов человек.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26492&page=1