Продолжается приём заявок на конкурс «Губернаторский старт»

В начале июня стартовал приём заявок на второй конкурсный отбор для предоставления гранта «Губернаторский старт», который предоставляется в целях поддержки индивидуальных предпринимательских инициатив, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность и повышения предпринимательской активности.

Подать заявку могут субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане и физические лица, планирующие реализацию бизнес-проектов.

Финансирование до 2 млн рублей могут получить проекты, реализуемые на территории приграничных, удаленных населенных пунктов Мурманской области, в ЗАТО и моногородах; проекты, реализуемые на Арктическом Гектаре; проекты участников специальной военной операции и членов их семей, а также проекты с привлечением труда осужденных.

Все остальные бизнес-проекты могут претендовать на грант до 1 миллиона рублей, проекты, реализуемые самозанятыми гражданами – до 500 тысяч рублей.

Размер софинансирования со стороны заявителя составляет не менее 20% от суммы расходов на реализацию для субъектов малого и среднего предпринимательства и не менее 10% от суммы расходов на реализацию для самозанятых граждан.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, средства гранта можно использовать на аренду нежилых помещений или земельных участков, приобретение оборудования, расходы на рекламу и продвижение проекта, включая создание интернет-сайта, ремонтные и строительно-монтажные работы.

Заявки принимаются по 30.06.2024 (включительно) по электронной почте grant@mribi.ru.

Оператором конкурса «Губернаторский старт» является Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор. Узнать подробнее о конкурсе, а также получить консультацию можно по телефону +7 (8152) 43-29-49.

Фото: https://gov-murman.ru