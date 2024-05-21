Продолжается приём заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ: северян приглашают принять участие

До 3 июня 2024 года продолжается приём заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ. Северян приглашают к участию.

Участниками могут стать граждане России старше 14 лет, некоммерческие, благотворительные организации, коммерческие компании, а также журналисты и другие представители сферы медиа с социальными проектами. В 2024 году организаторы обновили модель премии. Национальный трек включает новые категории и номинации, в том числе для личностей, организаций и территорий. Теперь заявлять можно и проекты, и общественно значимые поступки, практики меценатства и наставничества. Впервые участие могут принимать муниципалитеты и регионы, которые представляют свои комплексные программы развития добровольчества, некоммерческого сектора и благотворительности. В честь Года семьи учреждена специальная номинация «Добрая семья», а тема семейного волонтерства станет одной из ключевых тем.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению Президента России. Организатор – Ассоциация волонтёрских центров, учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодёжи. Цель – признание и поддержка проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни в России и мире.

Премия даёт возможности для личного и профессионального развития, позволяет найти партнеров, масштабировать проекты, получить признание в своем регионе и на федеральном уровне. Финалисты получат общественное признание, выйдут на новый уровень партнерств, получат инструменты для масштабирования своих проектов, пройдут специальную образовательную программу в федеральных центрах компетенций и получат наставническую помощь от членов оргкомитета, руководителей крупных компаний и государственных деятелей.

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, с 2024 года у местных и региональных конкурсов, поощряющих общественно значимые поступки и социальные проекты, появилась возможность стать партнерами Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Таким образом локальные премии и конкурсы могут усилить свой статус в коллаборации с международным брендом #МЫВМЕСТЕ, получить дополнительную информационную поддержку и привлечь большее количество участников. Также им будут представлены цифровые инструменты платформы ДОБРО.РФ: сбор заявок через сервис «Добро.Конкурсы», готовые критерии и форма заявки, цифровизация процесса оценки через личные кабинеты экспертов.

Поддерживают премию, сообщество участников и победителей более 40 федеральных партнёров.

Фото: https://gov-murman.ru