До 20 февраля продолжается приём заявок на национальную премию «Хрустальный компас». К участию приглашают научные и образовательные учреждения, творческие союзы, отечественные и зарубежные общественные организации, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественных деятелей и частных лиц.

Победителей определят в 10 номинациях: «Научное достижение», «Путешествие и экспедиция», «Просвещение», «Лучший проект СМИ, медиапроект», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Издание», «Лучший региональный проект», «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия» и «Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса». После завершения заявочной кампании все поступившие проекты на квалификационном отборе рассмотрят члены экспертного совета премии. В состав жюри входят авторитетные ученые, известные государственные и общественные деятели, представители бизнеса и СМИ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Хрустальный компас» – престижная международная награда, которая вручается авторам выдающихся достижений и уникальных проектов, направленных на сохранение природного и историко-культурного наследия России. За 10 лет было выдвинуто 3312 проектов и уникальных достижений из 44 стран мира. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путём интернет-голосования, свои предпочтения выразили более 2,3 млн человек. Премия проводится под эгидой Русского географического общества.

Подробнее – на официальном сайте премии.

Фото: https://vk.com/rus.compass?z=photo-84844127_457240444%2Falbum-84844127_278544036%2Frev