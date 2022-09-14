Продолжается приём заявок на получение гранта для социальных предприятий и молодых предпринимателей

Заявку на получение гранта для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предприятий, а также на открытие бизнеса молодым предпринимателям до 25 лет можно подать по 20 сентября текущего года.

На получение гранта могут претендовать: социальные предприниматели; молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно.

Обязательное условие – осуществление деятельность на территории Мурманской области.

Максимальный размер гранта – 1 млн рублей, минимальный – 100 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, грант предоставляется при условии софинансирования расходов, не менее 25% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проектов.

Средства гранта можно будет направить на следующие расходы: аренда нежилого помещения и(или) оборудования, мебели; технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры; оплата коммунальных услуг; приобретение сырья, расходных материалов; уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и ряд других направлений.

Получить подробную информацию об условиях, сроках и порядке подачи документов на участие в конкурсе можно у сотрудников НМКК «ФОРМАП» (Фонд) по телефону 8 (8152) 99-43-12.

Фото: https://gov-murman.ru